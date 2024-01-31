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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240131/842952044.html
Кабмин продлил упрощенный техрегламент по производству авто
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Кабмин продлил действие упрощенного техрегламента по производству автомобилей в стране до 31 декабря 2024 года, но с поэтапным возвращением требований, следует из постановления... ПРАЙМ, 31.01.2024
экономика, промышленность, новости, россия, производство, технический регламент, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Кабмин продлил действие упрощенного техрегламента по производству автомобилей в стране до 31 декабря 2024 года, но с поэтапным возвращением требований, следует из постановления правительства, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колёсных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011", — прокомментировали постановление в Минпромторге РФ.
В частности, с 1 февраля 2024 года выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "3". До 31 декабря 2024 года к автомобилям допустимо не предъявлять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP). Однако с 1 декабря 2023 года выпускаемые транспортные средства должны быть обязательно оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS).
"Требование об оснащении системами пассивной безопасности также станет обязательным с 2025 года", — напомнили в Минпромторге.