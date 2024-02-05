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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240205/842985660.html
Мантуров назвал сроки запуска производства на бывшем заводе Hyundai
Промышленность
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Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит российской компании "Арт-Финанс") планируется начать во втором квартале текущего... ПРАЙМ, 05.02.2024
авто, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, завод, авто, hyundai
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит российской компании "Арт-Финанс") планируется начать во втором квартале текущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Уже производить серийные автомобили начнут во втором квартале текущего года. Мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возобновлении производства на площадке.
"Арт-Финанс", которая также владеет бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге 24 января. Помимо основной площадки, компания приобрела и второй автозавод южнокорейского автоконцерна в РФ — бывший завод GM.