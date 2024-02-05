МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит российской компании "Арт-Финанс") планируется начать во втором квартале текущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению завода Hyundai

"Уже производить серийные автомобили начнут во втором квартале текущего года. Мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о возобновлении производства на площадке.

"Арт-Финанс", которая также владеет бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге 24 января. Помимо основной площадки, компания приобрела и второй автозавод южнокорейского автоконцерна в РФ — бывший завод GM.