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Башкирия введет мораторий на выдачу лицензий по добыче золота
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Башкортостан введет мораторий до 2030 года на выдачу новых лицензий по добыче золота, сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания регионального... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, промышленность, новости, башкирия, золото, лицензии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Башкортостан введет мораторий до 2030 года на выдачу новых лицензий по добыче золота, сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания регионального правительства.
"Мы провели заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. По выдаче лицензий на разработку золота мы до 2030 года договорились с Федеральным агентством по недрам взять мораторий. И за это время как раз навести порядок в тех лицензиях, которые есть и которые доставляют нашим людям беспокойство", — сказал Хабиров.
Он добавил, что всего лицензий у компаний в регионе в настоящее время насчитывается порядка 67, из них по 13 деятельность золотодобытчиков уже остановлена.
Хабиров отметил, что в рамках межведомственной комиссии также были рассмотрены и решены все вопросы и регламенты взаимодействия с силовиками и правоохранительными структурами, надзорными органами.