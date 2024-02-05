МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Башкортостан введет мораторий до 2030 года на выдачу новых лицензий по добыче золота, сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания регионального правительства. И тут пришли русские. Мировые реки золота потекли вспять

"Мы провели заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. По выдаче лицензий на разработку золота мы до 2030 года договорились с Федеральным агентством по недрам взять мораторий. И за это время как раз навести порядок в тех лицензиях, которые есть и которые доставляют нашим людям беспокойство", — сказал Хабиров.

Он добавил, что всего лицензий у компаний в регионе в настоящее время насчитывается порядка 67, из них по 13 деятельность золотодобытчиков уже остановлена.

Хабиров отметил, что в рамках межведомственной комиссии также были рассмотрены и решены все вопросы и регламенты взаимодействия с силовиками и правоохранительными структурами, надзорными органами.