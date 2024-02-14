МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал российские торговые марки использовать в названиях кириллицу. Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов

Мантуров на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ заявил, что не сомневается в конкурентоспособности российских промышленных брендов и считает необходимым перестать "маскироваться под зарубежные марки".

Он добавил, что отечественное производство уже может себе это позволить. Также это дань уважения языку.

"Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", — заключил Мантуров.

Ранее Мантуров уже высказывался о переходе брендов на кириллицу. Так, в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума он обещал рассмотреть ребрендинг "АвтоВАЗа", отметив, что латиница будет актуальна для экспортных поставок.

При этом вице-премьер подчеркивал, что возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу является спорным вопросом, поскольку ребрендинг обойдется в миллиарды рублей.