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Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
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Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал российские торговые марки использовать в названиях кириллицу. Мантуров на Дне промышленности в рамках... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, российские бренды, кириллица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал российские торговые марки использовать в названиях кириллицу.
Мантуров на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ заявил, что не сомневается в конкурентоспособности российских промышленных брендов и считает необходимым перестать "маскироваться под зарубежные марки".
Он добавил, что отечественное производство уже может себе это позволить. Также это дань уважения языку.
"Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", — заключил Мантуров.
Ранее Мантуров уже высказывался о переходе брендов на кириллицу. Так, в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума он обещал рассмотреть ребрендинг "АвтоВАЗа", отметив, что латиница будет актуальна для экспортных поставок.
При этом вице-премьер подчеркивал, что возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу является спорным вопросом, поскольку ребрендинг обойдется в миллиарды рублей.