МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России подготовил проект указания и планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону повышения и понижения, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска, рассказал журналистам в ходе онлайн-конференции зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы предполагаем расширить тарифный коридор… Более точно скажу следующее: для наиболее многочисленной группы легковых автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз", — сказал он.

Он привел пример, что если сегодня минимальное значение базовой ставки равно 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям, то по новым правилам по этой группе минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная – 5436 рублей.

"По легковым автомобилям юридических лиц тариф расширяется в две стороны на 20%, по такси – на 30% и вверх, и вниз, грузовые автомобили как с ограничением до 16 тонн, так и свыше 16 тонн – также на 20% и вверх, и вниз. Автобусы, трамваи и троллейбусы практически без изменений – будет небольшое изменение границы вниз, то есть мы на 5% понизим минимальную базовую ставку по тарифу", — уточнил Чистюхин.

"Данные изменения позволят применять более низкий тариф к аккуратным водителям и более высокий тариф, которые водят машины неаккуратно, нарушают правила дорожного движения, отличаются высокой аварийностью. Мы считаем, что в рамках данных изменений мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов", — добавил он.

По словам Чистюхина, предлагаемые меры должны вступить в силу 24 августа вместе с поправками в закон об ОСАГО.

С 24 августа 2020 года вступают в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля.