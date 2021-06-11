МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Предлагаемые Банком России новшества в ОСАГО не приведут к заметному росту стоимости полисов, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Части автовладельцев могут поднять тарифы ОСАГО

По его словам, союз поддерживает новый этап в реформе ОСАГО, так как он выведет качество обязательной "автогражданки" на принципиально новый уровень. Среди предлагаемых новшеств — увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа при страховой выплате.

"Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в обязательной "автогражданке", все эти существенно повышающие качество продукта новшества не потребуют заметного роста стоимости полиса ОСАГО. Так, увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в 4 раза по предварительным оценкам приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тысячи рублей, или меньше 100 рублей в месяц", — сказал Уфимцев.

Отказ от учета износа может увеличить годовую цену обязательной "автогражданки" еще примерно на стоимость полубака бензина, добавил он. Ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов писал в своем Telegram-канале, что новая реформа ОСАГО потребует увеличения тарифов минимум на 30%.

По подсчетам РСА, благодаря идущей уже несколько лет реформе ОСАГО, среднюю цену на полис удается сохранить на одном уровне с 2019 года. При этом в 2019 году она снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%. Инфляция за время, прошедшее с 2018 года, составила около 13%. Средняя выплата по ОСАГО выросла в 2020 году на 23%.

Несмотря на коронавирусный 2020 год, в целом за три года уровень благосостояния граждан России вырос, и средняя стоимость автомобилей, которые ездят по российским дорогам, заметно увеличилась, отмечает Уфимцев. Вместе с ней выросла и стоимость запчастей для ремонта.

"Это и позитивные новшества для автомобилистов в самом продукте ОСАГО потребуют некоторой корректировки тарифа. Однако мы уверены, что автовладельцы заслуживают возможности пользоваться новым, значительно более комфортным полисом ОСАГО и страховщики готовы пойти на реформу, которая существенно улучшит положение водителей", — резюмировал собеседник агентства.

Читайте также:

Вред от коммунальных служб предложили возмещать по полису ОСАГО