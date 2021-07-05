МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России с 22 августа страховые компании не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие у автомобиля действующей диагностической карты, пишет "Российская газета". СМИ: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО подписал президент.

В настоящее время в России наличие диагностической карты автомобиля проверяется только страховщиками при заключении договора ОСАГО. При продлении сроков действия страховых полисов эти карты проверяются только у тех машин, которым исполнилось четыре года.

С 22 августа текущего 2021 года — после вступления в силу новых поправок — у владельцев легковых автомобилей вообще никто не будет проверять прохождение техосмотра вплоть до 1 марта следующего года.

С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с ними за управление транспортным средством без действующей диагностической карты будет выноситься штраф 2 тысячи рублей. Планируется, что штраф будет выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений — один штраф в сутки на один автомобиль.

Но до этой даты автовладельцы практически освобождены от прохождения техосмотра.