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2021
https://1prime.ru/insurance/20210705/834111940.html
Россиян предупредили об отмене диагностической карты для покупки ОСАГО
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В России с 22 августа страховые компании не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие у автомобиля действующей диагностической карты, пишет "Российская газета"... ПРАЙМ, 05.07.2021
осаго, автомобили, новости, страхование, бизнес, финансы, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России с 22 августа страховые компании не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие у автомобиля действующей диагностической карты, пишет "Российская газета".
Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО подписал президент.
В настоящее время в России наличие диагностической карты автомобиля проверяется только страховщиками при заключении договора ОСАГО. При продлении сроков действия страховых полисов эти карты проверяются только у тех машин, которым исполнилось четыре года.
С 22 августа текущего 2021 года — после вступления в силу новых поправок — у владельцев легковых автомобилей вообще никто не будет проверять прохождение техосмотра вплоть до 1 марта следующего года.
С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с ними за управление транспортным средством без действующей диагностической карты будет выноситься штраф 2 тысячи рублей. Планируется, что штраф будет выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений — один штраф в сутки на один автомобиль.
Но до этой даты автовладельцы практически освобождены от прохождения техосмотра.