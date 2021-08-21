МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В пандемию коронавируса россияне по-прежнему чаще всего страхуются от несчастных случаев, пишет "Российская газета" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков. ФАС проанализирует справедливость наценок на базовые продукты

Таких страховых договоров почти 25%, их количество выросло в начале года на 7% по отношению с прошлогодними показателями.

В частности, в первом квартале 2021 года было заключено почти 10 млн договоров страхования от несчастного случая на сумму свыше 63 млрд рублей.

Чуть реже граждане России страхуют свое имущество: почти каждый пятый договор страхования — это ОСАГО.

При этом дороже всего россиянам обходится страхование жизни: в первом квартале 2021 года граждане застраховали свою жизнь на 106,35 млрд рублей, это на 7,6% больше, чем за последний квартал прошлого года. Число таких договоров составило порядка — 1,4 млн штук. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 000

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Эллы Платоновой, в половине случаев страховые сборы обеспечиваются благодаря росту ипотечного и потребительского кредитования. Эти виды кредитов обязывают граждан страховать свою жизнь, здоровье либо залоговое имущество.

"С учетом продления программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам можно прогнозировать, что показатели по кредитному страхованию в этом году будут оставаться не ниже уровня прошлого года", — отметила собеседница издания.

Платонова подчеркнула: в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост количества заключенных договоров во всех сегментах страхового рынка за исключением добровольного медицинского страхования. На него спрос снизился почти на треть.