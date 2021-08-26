МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Количество водителей с максимальной скидкой в размере 50% на ОСАГО по системе "бонус-малус" в первом полугодии 2021 года выросло на 1,4 миллиона человек относительно аналогичного периода прошлого года, до 7,3 миллиона водителей, говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков (РСА). Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье

"Максимально возможную скидку в размере 50% в 1 полугодии 2021 года получили 29% водителей. По сравнению с первым полугодием 2020 года их количество увеличилось на 1,4 миллиона человек, до 7,3 миллиона водителей. В следующем году такую скидку могут получить еще около 820 тысяч человек, если не станут за этот год виновниками ДТП", — указывается в исследовании.

Скидку по системе "бонус-малус" в размере 20% и более в первом полугодии 2021 года получили 64,9% всех водителей, или 16,3 миллиона человек, что на 3,6 миллиона человек больше, чем годом ранее. При этом доля водителей автомобилей, имеющих скидку на ОСАГО от 5% и более по системе "бонус-малус", составила 94,1%, их количество увеличилось на 3,3 миллиона человек, до 23,7 миллиона водителей, подсчитали в РСА.

"Количество автовладельцев, получивших скидки по системе "бонус-малус" на полисы ОСАГО, за год ожидаемо выросло. Одна из причин — уже полтора года действует новая система тарификации, введенная Банком России, индивидуализирующая тарифы и стимулирующая автовладельцев к безаварийному вождению. Водители поняли: если водишь аккуратно и не становишься виновником ДТП, то полис обязательной "автогражданки" на следующий год не вырастает в цене или даже стоит заметно дешевле", — сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

"Эта же система тарификации стала причиной сдерживания роста цен в среднем по стране — уже около трех лет цена полиса ОСАГО остается на одном и том же уровне. Цены не растут несмотря на пандемию и вызванный закрытием границ резкий рост цен на запчасти и ремонт из-за резко возросшей конкуренции между страховыми компаниями", — добавил он.

Как ранее сообщал Российский союз автостраховщиков, по итогам первого полугодия средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц составила 5 448 рублей, оставшись на уровне аналогичного прошлогоднего показателя.