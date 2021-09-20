МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество судебных споров автовладельцев, недовольных выплатой по ОСАГО, в первом полугодии снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,3 тысячи, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). В России ОСАГО начали считать по новым тарифам

"По итогам первого полугодия 2021 года количество судебных споров снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 34,8 тысячи до 29,3 тысячи… При этом количество страховых случаев по ОСАГО из-за снятия коронавирусных ограничений в 2021 году за этот же период выросло на 16%, с 0,96 до 1,12 миллиона", — указывается там.

"Эти результаты — итог конструктивной и последовательной работы страховщиков и Банка России над повышением качества урегулирования убытков по обязательной "автогражданке". Уверен, что новая методика станет еще одним шагом на этом пути, позволив сделать процедуру расчета стоимости ремонта по ОСАГО еще более прозрачной и понятной каждому автовладельцу, что позволит еще уменьшить количество судебных споров", — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Обновленная "Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства" вступила в силу сегодня. Юргенс также отметил, что новая методика во многом переводит на нормативные рельсы практику, которой пользовался союз уже давно и которая показали свою высокую эффективность. Эксперт рассказал, как правильно хранить сезонную резину для авто

Так, методика регламентирует проведение общественного обсуждения каждой новой версии справочников на сайте РСА и конкретизирует источники информации о стоимости, позволяя учитывать также цены интернет-магазинов. Кроме того, ранее методика требовала формирования справочников по 13 экономическим регионам, теперь же средние цены на запасные части будут устанавливаться для каждого из субъектов Российской Федерации.

Согласно обновленной методике, справочники будут актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Также уточняется порядок выбора марок транспортных средств, для которых производится расчет цен в справочниках: он будет осуществляться исходя из числа полисов ОСАГО по соответствующим транспортным средствам. А учет представленности марок автомашин будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для них в соответствующем субъекте РФ.