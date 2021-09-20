МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Число жалоб россиян в Банк России по вопросам ОСАГО в июле-августе выросло на 15,1% к аналогичному периоду 2020 года — до 4,8 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В России ОСАГО начали считать по новым тарифам

"За июль-август 2021 года в отношении субъектов страхового дела поступило 6,3 тысячи жалоб, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Общий рост числа жалоб на страховщиков в основном происходил за счет увеличения количества жалоб на ОСАГО. В частности, по вопросам ОСАГО за этот период поступило 4,8 тысячи жалоб, что на 15,1% больше, чем за июль-август 2020 года", — говорится в сообщении.

В то же время регулятор отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года число жалоб на страховщиков в июле-августе 2021 года почти не изменилось (снижение на 0,02%, или на 1 единицу).

Среди основных причин роста жалоб на страховщиков этим летом в сравнении с летом 2020 года ЦБ называет рост экономической активности граждан после периода ограничительных мер в связи с пандемией, и соответственно, большее количество заключаемых договоров страхования. Страховщики рассказали, как изменились судебные споры о выплатах по ОСАГО

"Всплеск жалоб отмечался в связи с необоснованным досрочным расторжением договоров ОСАГО — неприемлемой практикой некоторых страховщиков. Банк России выпустил информационное письмо с рекомендациями рынку, выдал предписания об устранении и недопущении нарушений, в результате с июня количество жалоб по этой тематике снизилось, однако они имеют отложенный эффект и продолжают поступать", — отметили в пресс-службе ЦБ.

Другой причиной существенного роста жалоб в сегменте ОСАГО является неверное применение коэффициента "бонус-малус" (КМБ), что связано с особенностями работы обновленной АИС ОСАГО, в том числе изменением порядка расчета КБМ. Проведенная выверка позволила выявить и исправить массовые случаи некорректного учета данных в АИС ОСАГО и изменить сведения о причитающемся КБМ водителей.

Помимо ранее принятых системных надзорных мер, Банк России продолжает принимать меры к отдельным страховщикам-нарушителям.