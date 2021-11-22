МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Ренессанс Страхования" по МСФО за 9 месяцев выросла на 7% относительно аналогичного периода прошлого года — до 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Черкизово" за девять месяцев выросла на 24%

"Скорректированная чистая прибыль за отчетный период (январь-сентябрь – ред.) выросла до 3,5 миллиарда рублей, или на 7%, благодаря росту продаж, росту совокупной маржинальности страховой и инвестиционной деятельности, снижению уровня административных расходов и росту доходов от инвестиционной деятельности", — сообщается в релизе.

Сумма страховых премий брутто за отчетный период составила 74,4 миллиарда рублей, увеличившись на 27% в годовом выражении на фоне восстановления спроса на страховые услуги как в сегменте страхования жизни, так и в иных видах страхования.

Страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, выросли на 21% и составили 32,9 миллиарда рублей. Компания связывает это как с восстановлением спроса на страховые продукты, так и с ростом средней стоимости полиса на рынке.

Премии по автострахованию за отчетный период выросли на 32% при росте продаж новых автомобилей на 15%. "Рост продаж был обусловлен как опережающим развитием прямых продаж (рост +59% в продажах полисов по страхованию иному, чем страхование жизни), так и ростом онлайн-продаж через партнеров (агенты, дилеры, лизинг). Существенным фактом для роста стало вхождение группы в федеральную программу Mercedes-Benz, а также увеличение доли в программах Volvo и BMW", — говорится в сообщении.

Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли за отчетный период на 15% — до 5,8 миллиарда рублей на фоне постепенной стабилизации этого рыночного сегмента в условиях пандемии.