МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Страховщик может отказать в заключении электронного договора ОСАГО (е-ОСАГО), в том числе если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). В Госдуме поддержали создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО

Страховщик, согласно федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", обязан заключить с автовладельцем договор ОСАГО, если тот предоставит все необходимые документы.

"Обращаем внимание, несмотря на то, что страховщик обязан заключить электронный договор ОСАГО с каждым обратившимся автовладельцем, законодательством предусмотрены случаи, когда электронный договор ОСАГО может быть не заключен страховщиком, в том числе в рамках системы "Е-Гарант", — заявили в РСА.

Во-первых, в покупке полиса будет отказано, если страховщик нашел недостоверность в данных автовладельца при заключении договора. Во-вторых, если страховщик не может без оригиналов документов провести идентификацию клиента (она требуется, когда размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей), отметили в пресс-службе.

"В рамках системы "Е-Гарант" электронный договор не заключается, если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей", — пояснили в РСА. В связи с этим автовладелец, у которого не получилось купить электронный полис на сайте страховщика, может обратится в офис компании или к страховому посреднику и заключить договор ОСАГО на бумажном носителе, отметили в организации.

В конце января сообщалось, что граждане РФ продолжают сталкиваться с отказами при попытке купить электронный полис ОСАГО — это происходит при наличии у заявителя в прошлом ДТП даже не по его вине. Отказ происходит под предлогом технической ошибки. ЦБ пояснял, что по закону ДТП не является причиной для отказа в заключении договора. Регулятор отмечал также, что число жалоб на проблемы с оформлением е-ОСАГО за девять месяцев 2021 года не снизилось.