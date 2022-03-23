МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО, что призвано повысить доступность этого вида страхования для автомобилей такси и каршеринга. Госдума обязала кандидатов на выборах отчитываться о покупке криптовалюты

Согласно документу, этот пул создается для факультативно-облигаторного перестрахования рисков гражданской ответственности владельцев транспортных средств, причем его участниками должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО. По предложенной схеме риски по договору ОСАГО передаются в пул в полном объеме, при этом принятие в него рисков по иным видам страхования запрещается. А ЦБ РФ сможет устанавливать отдельные требования к деятельности такого пула.

При этом те, у кого лицензии на перестрахование нет, смогут заняться этой деятельностью в рамках пула. Участие членов Российского союза автостраховщиков (РСА) в перестраховочном пуле и принятие приходящейся на их долю части риска обязательно. Те, кто не выполнит эти обязанности, будут исключены из РСА. Например, это может произойти при невыплате страховки, пояснял глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон также исключает возможность предъявления страховщиками регрессных требований при непредъявлении диагностической карты автовладельцем, заключающим договор ОСАГО. Сейчас, с одной стороны, предъявление такой карты не обязательно для получения страхового полиса, а с другой — действует норма, позволяющая страховой компании запустить процесс регрессных требований, если ее нет, напоминал также Аксаков. Поэтому норма, касающаяся регрессных требований, в данном случае исключается, пояснял он. Дума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Он призван улучшить работу с так называемыми токсичными страховыми сегментами, пояснял ранее президент Всероссийского союза страховщиков и РСА Игорь Юргенс. По его словам, страховщики порой не могут или не хотят брать на себя страхование, в частности, некоторых таксистов и автопарков, потому что аварийность там многократно превышает среднюю.

Речь идет о такси, каршеринге и "токсичных регионах", также не представляющих интереса для страховых компаний, уточнял в свою очередь Аксаков. Перестраховочный пул, по его словам, должен позволить снять соответствующие проблемы и активизировать работу в этих сегментах.