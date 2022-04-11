МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Средняя цена полиса ОСАГО в марте по сравнению с январем выросла в стране на 149 рублей, или на 2,6%, — до 5 814 рублей, при этом в 23 субъектах РФ она снизилась, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Автоэксперт рассказал, когда нужно менять резину на летнюю

"Средняя премия по обязательной "автогражданке" для физлиц в целом по РФ в марте составила 5 814 рублей, увеличившись по сравнению с январем этого же года на 2,6%, или 149 рублей", — приводятся слова главы РСА Игоря Юргенса.

"В марте 2022 года — когда индекс потребительских цен рос, по данным Росстата, примерно на 2% в неделю — средняя цена полиса ОСАГО для физлиц снизилась по сравнению с январем этого же года в 23 регионах, в которых проживает 16,9% всех автовладельцев. При этом величина снижения составила до 21%. Средняя цена полиса ОСАГО для физлиц осталась неизменной или изменилась незначительно (до 3%) в 27 регионах, в которых проживает 44,2% всех автовладельцев.", — также сообщил Юргенс.

Сильнее всего показатель снизилась в Чечне (на 21,2%, с 4499 до 3547 рублей), Туве (на 10,3%, с 2741 до 2458 рублей) и Калмыкии (на 10,2%, с 3058 до 2745 рублей), отмечается в сообщении РСА.

В Москве (проживает 12% всех автовладельцев РФ) средняя премия в марте составила 8 051 рубль, увеличившись по сравнению с январем на 0,2%, в Московской области (проживает 6,4% автовладельцев) — 7 277 рублей (рост на 0,45%), в Санкт-Петербурге (проживает 4,6% всех автовладельцев) — 7 568 рублей (снижение на 0,4%), указывается там же.

Средняя премия по ОСАГО для физлиц выросла в марте по сравнению с январем на величину до 5% в 19 субъектах РФ, в которых проживает 24,8% всех автовладельцев, на величину от 5 до 10% — в 15 субъектах, в которых проживает 14,1% всех автовладельцев. Больше чем на 10% средняя премия по ОСАГО для физлиц выросла в Ненецком автономном округе (рост на 13,8%, до 5 042 с 4 432 рублей, проживает 0,02% всех автовладельцев), также говорится в сообщении.