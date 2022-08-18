МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Газпром страхование" (ранее — "ВТБ Страхование") передает СОГАЗу свой страховой портфель по ипотечным кредитам ВТБ, говорится в сообщении "Газпром страхования". Правительство выделило "Яндексу", VK и Ozon кредит для погашения долгов

"Газпром страхование" уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель договоров комплексного ипотечного страхования, заключенных в отношении обеспечения ипотечных кредитов банка ВТБ. Сведения о страховщике, принимающем страховой портфель…: АО "СОГАЗ", — сообщает страховщик.

Финансовое положение СОГАЗа удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом обязательств, предполагаемых для принятия страхового портфеля, отмечается в сообщении.

"Газпром страхование" передает страховой портфель по вышеуказанным договорам, в состав которого включаются обязательства по договорам страхования, соответствующие сформированным страховым резервам, и активы, принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов.

Страховая группа "СОГАЗ" основана в 1993 году. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России. СОГАЗ владеет 49% компании "Газпром страхование" (51% — у "Газпрома").