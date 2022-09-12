МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Каждый третий автовладелец во втором квартале получил максимальную скидку по ОСАГО в 54%, в абсолютном выражении – это 4 миллиона человек, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Россиянам напомнили об изменении стоимости ОСАГО

"Почти треть всех автовладельцев — 32% — во втором квартале 2022 года получила максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4 миллиона человек. Вообще же скидку за безаварийное вождение имеют 93% автовладельцев", — указывается в сообщении РСА.

В союзе напоминают, что годом ранее максимальную скидку по ОСАГО, которая составляла тогда 50%, получили 29% автовладельцев, или 3,8 миллиона человек. А количество автовладельцев, имеющих какую-либо скидку "бонус-малус", годом ранее было примерно таким же, как и во втором квартале 2022 года, и составляло 94% всех автовладельцев.

"Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2022 года получили лишь 0,01% водителей, или 815 человек. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее (1 753 человека)", — также обращают внимание в РСА. Автовладельцам рассказали, как подготовить машину к холодам

Коэффициент "бонус-малус", равный единице, получили 3,7% автовладельцев, заключивших договор ОСАГО в прошлом квартале, или 470 тысяч водителей. Годом ранее такой коэффициент имели 5% всех автовладельцев, или 660 тысяч человек, говорится там же.

"С 1 апреля 2022 года начала действовать новая система "бонус-малус", позволяющая страховщикам более точно определять тариф по ОСАГО для аварийных и безаварийных водителей. Статистика свидетельствует, что безаварийные автовладельцы, каковых большинство, выиграло от новой системы: их скидки за безаварийную езду стали больше, а значит, цена полиса ОСАГО – ниже", — прокомментировал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.