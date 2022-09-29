МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности, размер взноса составит около 15 тысяч рублей в год, система может заработать уже в 2023 году, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минтруде. Граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать в России в качестве самозанятых

Глава Минтруда Антон Котяков в августе сообщал, что модель системы добровольного социального страхования для самозанятых будет представлена в сентябре.

"Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Размер взноса для застрахованных не будет зависеть от заработка и составит 15 тысяч рублей в год, ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 тысяч рублей до 22 тысяч рублей в первый год отчисления взносов и от 19 тысяч рублей до 32,4 тысяч рублей во второй. Система может заработать уже в 2023 году", — сообщает издание.

По данным газеты, размер выплаты по больничному при установленном взносе будет меняться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса: чем они больше, тем крупнее будет размер пособия по временной нетрудоспособности.

"Ведомство планирует оформить свои предложения в виде поправок в ФЗ-255 "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" до конца этого года… Новый сервис будет "достаточно популярным" и на горизонте трех-пяти лет им будут пользоваться до двух миллионов россиян", — пишет газета со ссылкой на источник.