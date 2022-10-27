МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует внедрить единый налоговый вычет размером 400 тысяч рублей на долгосрочные договора страхования до конца 2022 года, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков в рамках Форума лидеров страхового рынка. Профсоюзы предложили сделать обязательным новый вид социального страхования

В июле Чебесков, описывая принципы налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для всех долгосрочных инструментов, отметил, что в случае реализации проекта все долгосрочные продукты условно получат одинаковое гарантирование и одинаковые налоговые стимулы. Среди таких продуктов находятся брокерские продукты, продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

"Мы уже говорили, что, я надеюсь, уже в этом году нам удастся внедрить единый налоговый вычет, который в том числе будет распространяться на такие долгосрочные договора страхования жизни — 400 тысяч рублей вычет на входе, а на выходе, если договор более 10 лет, то его владельцу не нужно будет платить налог на доход по таким инвестициям", — сказал Чебесков.

Он добавил, что также обсуждаются проекты по созданию механизма гарантирования таких договоров по аналогии с защитой банковских вкладов. "Через АСВ, Агентство по страхованию вкладов, предполагается, что такие договора страхования жизни будут гарантированы в случае банкротства, например, страховщика или отзыва лицензии, будет возможна компенсация в объеме до 1,4 миллиона — как сейчас работает по вкладам", — пояснил Чебесков.

Выступая на форуме, он также отметил, что сейчас особенно важно развивать страховые принципы, так как "это, по сути, является драйвером экономического роста", который позволяет поддерживать и увеличивать доверие среди компаний и людей.