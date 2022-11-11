МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО по итогам первых девяти месяцев 2022 года выросла на 5 тысяч рублей, до 74 296 рублей, в корреляции с ростом стоимости запчастей, сказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на форуме Finopolis. Страховщики рассказали о работе автоматизированной системы по ОСАГО

"По итогам (первых — ред.) девяти месяцев 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 74 296 рублей, что на 7%, или 5 тысяч рублей, больше, чем годом ранее (69 253 рубля)", — отметил он.

"При этом статистика в ежеквартальном разрезе показывает, что динамика средней выплаты по ОСАГО коррелировала с ростом цен на запчасти и ее рост заметно ускорился в третьем квартале. Так, если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тысячи рублей, то в третьем квартале 2022 года она выросла сразу на 14% по сравнению с этим значением, до 81,6 тысячи рублей", — пояснил Уфимцев.

При этом, по данным РСА, количество заявленных убытков снизилось на 7%, до 1,62 миллиона с 1,75 миллиона, аналогично на 7% снизилось и количество урегулированных убытков, до 1,53 миллиона с 1,64 миллиона. В итоге общая сумма выплат по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом практически не изменилась и составила 113,7 миллиарда рублей.

Также количество заключенных договоров немного снизилось за эти три квартала по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составило 29,96 миллиона договоров. Собранные за этот период премии по ОСАГО увеличились на 12%, до 193,9 миллиарда рублей со 173,1 миллиарда, подсчитали страховщики. “Рост стоимости запчастей находит отражение в регулярно обновляющихся справочниках запчастей и закономерно приводит к ускоряющемуся росту выплат по ОСАГО", — констатировал исполнительный директор РСА.

"При этом средняя стоимость ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года составила 6 472 рубля, и ее рост находится в пределах нескольких сотен рублей. Это — результат конкуренции между страховщиками за безубыточных автовладельцев и возросшей вследствие расширения тарифного коридора возможности гибко назначать тариф с учетом факторов, влияющих на их аварийность”, — заключил он.