МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Страховая компания не может переводить невыгодных клиентов к другим страховщикам при оформлении электронного ОСАГО, предупредил Центробанк. ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

"Клиент, предоставивший страховщику все необходимые документы, должен иметь возможность оформить полис именно в той компании, в которую он обратился", — говорится в обращении к страховщикам на сайте ЦБ.

Как уточняется, регулятор выявил такую практику в результате проведения надзора. Некоторые фирмы перенаправляли россиян на сайты других компаний во время заполнения клиентом заявления о заключении договора е-ОСАГО. Таким образом недобросовестные фирмы "избавлялись" от убыточных клиентов, пояснил ЦБ.

Переадресовывать можно только автомобилистов из Крыма и Севастополя и исключительно на сайт Российского союза автостраховщиков, если возникли проблемы в работе сайта страховой компании, подчеркнул регулятор.

"В остальных случаях такая практика является недобросовестной и ущемляет права потребителей", — уточнил ЦБ и напомнил, что подобные действия являются основанием для применения мер воздействия.