МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В Китае на сегодняшний день не признают страховые и перестраховочные сертификаты, которые выдали судовладельцам российские страховщики, сообщил замминистра транспорта России Александр Пошивай. Об этом пишут "Ведомости". Почти все российские регионы обеспечили страхование урожая к ноябрю

По словам Пошивая, Россия предложила китайской стороне для решения проблемы рассмотреть возможность признания страховых сертификатов и документов перестрахования, выданных страховщиками России, на перевозку энергоресурсов.

Великобритания и Евросоюз в мае согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, в результате чего западные страховые компании — Zurich Insurance Group, Swiss Re, Allianz, Munich Re, Willis Towers Watson и другие — отказались страховать суда под флагом России. В связи с этим суда были застрахованы отечественными страховщиками и перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).