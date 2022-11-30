СМИ: в Китае не признают российскую страховку для судовладельцев
СМИ: Китай пока не признает российскую страховку судовладельцев из-за риска вторичных санкций
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В Китае на сегодняшний день не признают страховые и перестраховочные сертификаты, которые выдали судовладельцам российские страховщики, сообщил замминистра транспорта России Александр Пошивай. Об этом пишут "Ведомости".
По словам Пошивая, Россия предложила китайской стороне для решения проблемы рассмотреть возможность признания страховых сертификатов и документов перестрахования, выданных страховщиками России, на перевозку энергоресурсов.
Великобритания и Евросоюз в мае согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, в результате чего западные страховые компании — Zurich Insurance Group, Swiss Re, Allianz, Munich Re, Willis Towers Watson и другие — отказались страховать суда под флагом России. В связи с этим суда были застрахованы отечественными страховщиками и перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).