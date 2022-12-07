МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков жизни по итогам 2022 года могут снизиться на 5–6%, до 495 миллиардов рублей, говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости. Власти разрешили регистрировать машины в новых регионах без ОСАГО

"По итогам 2022 года среди всех сегментов рынка страхования жизни вероятнее всего положительную динамику покажет только НСЖ (накопительное страхование жизни – ред.)… По мнению агентства "Эксперт РА", рынок страхования жизни по итогам 2022 года соберет порядка 495 миллиардов рублей премии, что будет на 5–6% меньше, чем за 2021 год", — говорится в исследовании.

Почти 90% опрошенных ожидают падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), более 70% – сокращения кредитного страхования жизни. Половина компаний, участвовавших в опросе, отметили, что в течение сентября–октября их прогноз динамики рынка страхования жизни изменился и стал более сдержанным или негативным.

"Примерно две трети страховщиков жизни не готовы давать оценки и строить прогнозы, что подчеркивает высокую степень неопределенности на этом рынке… Среди ключевых рисков, которым в наибольшей степени подвержен рынок страхования жизни, компании отметили волатильность фондового рынка, снижение рентабельности продуктов и страхового бизнеса в целом", — добавляют в агентстве. В Госдуме усовершенствуют процедуры ликвидации банков, страховщиков и НПФ

Вместе с этим респонденты обращают внимание на падение доходов населения и изменение потребительского поведения, в том числе сокращение клиентами сроков планирования и выбор в пользу более краткосрочных финансовых инструментов, что снижает спрос на долгосрочное страхование жизни.

Согласно результатам опроса, одной из ключевых проблем, тормозящих, в частности, развитие сегмента ИСЖ, остается ограниченный доступ к ряду активов для инвестирования, что в существенной степени уменьшает возможности страховщиков по созданию новых интересных продуктов.

"Более 85% опрошенных компаний отметили потребность рынка в господдержке, которая, по их мнению, могла бы выражаться в переносе сроков вступления в силу требований Положения 781-П, продлении регуляторных послаблений, ускорении запуска долевого страхования жизни и расширении налоговых льгот по долгосрочным продуктам страхования жизни", — говорят аналитики "Эксперта РА".