МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пока рассчитывается без территориального коэффициента, говорится на сайте Российского союза автостраховщиков. СМИ предупредили о резком увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Как уточняется, этот показатель еще не утвержден для новых регионов, поэтому страховая премия будет определяться без него.

Страховщики высчитывают стоимость полиса ОСАГО, умножая определенную базовую ставку страхового тарифа на коэффициенты, в том числе территориальный. Его размер устанавливается, исходя из адреса проживания владельца авто или места расположения юрлица.

Оформление ОСАГО необходимо для автомобилистов из новых регионов для поездок по остальной территории страны. Российские требования об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев начнут действовать в четырех субъектах с 2024 года.

Желающие заключить договор ОСАГО могут сделать это в страховых компаниях, указанных на сайте Российского союза автостраховщиков.