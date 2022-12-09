МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ущерб от пожара в торговом центре "Мега Химки" может достичь рекордного показателя страхового убытка по подобным объектам для России, рассказали РИА Новости представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС). При пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" погиб один человек

Ранее сообщалось, что возгорание началось в шесть утра в подмосковном "Мега Химки" с магазина OBI. Сейчас огонь локализовали на площади семь тысяч квадратных метров, сообщается об одном погибшем. Погиб один человек – работник ТЦ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Страховщики отмечали, что ущерб составит 20-30 миллиардов рублей, что является рекордной величиной убытка по подобным объектам для России.