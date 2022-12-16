МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраха" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Ингосстрах" страховал в сгоревшем OBI товары и оборудование

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СПАО "Ингосстрах" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу – стабильный… Положительное влияние на рейтинг страховщика оказывают высокие темпы прироста взносов. Диверсификация страхового портфеля как по линиям бизнеса, так и по географии деятельности сохраняется на высоком уровне", — говорится в сообщении агентства.

СПАО "Ингосстрах" – универсальный страховщик федерального уровня, который относится к первому размерному классу, согласно методологии агентства, и занимает четвертое место по совокупным страховым взносам по итогам 2021 года, по данным Банка России. Высокая доля компании на российском страховом рынке выделяется в качестве фактора поддержки.

Агентство сообщает, что клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании высоко диверсифицированы. На пять крупнейших клиентов пришлось 3,1% взносов за первое полугодие 2022 года. Основным каналом продаж является агентский. Качество и диверсификация активов страховщика находятся на высоком уровне. Доля связанных сторон в активах отмечена в числе сдерживающих факторов. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика, также отмечается в сообщении.

"В числе положительных факторов выделены низкие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто. В то же время доля расходов на ведение дела оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. Показатели рентабельности продаж и капитала находятся на приемлемом уровне", — указывается там же.

В числе сдерживающих факторов агентство отмечает и умеренно высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса и умеренную рентабельность инвестиций.

Качество перестраховочной защиты компании находится на высоком уровне. Кроме того, страховщик имеет опыт урегулирования крупных убытков и на собственном удержании оставляет невысокие риски. Так, отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам составило 0,5% на 30 июня 2022 года, что оценивается позитивно. Уровень стратегического и финансового планирования, а также качество организации системы риск-менеджмента находятся на высоком уровне, сообщает "Эксперт РА".