МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Банк России назвал регионы, в которых автомобилисты чаще всего рискуют столкнуться с мошенничеством при оформлении полиса ОСАГО.

По результатам анализа за период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года регулятор отнес 13 субъектов к "красной" зоне. Отмечается, что число регионов увеличилось как по сравнению с июлем 2022 года, так и относительно октября прошлого года.

В рейтинг вошли 6 субъектов Северо-Кавказского федерального округа, кроме Ставропольского края; 4 – из Сибирского федерального округа (Новосибирская и Иркутская области, республики Хакасия и Тыва); 3 – из ДФО (Хабаровский и Приморский края, Республика Бурятия).

При этом Бурятия впервые попала в "красную" зону", уточняется в материалах.

Согласно данным, на рискованные регионы приходится 7,4 процента от общих сборов страховых премий на рынке ОСАГО и 12,7 процента страховых выплат. Как отмечает ЦБ, подобный дисбаланс указывает на высокий риск противоправной деятельности в данном сегменте страхования.