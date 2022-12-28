МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР во главе с заместителем лидера фракции Ярославом Ниловым внесла в Государственную Думу законопроект, который сможет привязать полис ОСАГО к водителю, свидетельствуют данные из базы нижней палаты парламента. Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

Согласно документу, водители получат право принимать решение о привязке полиса ОСАГО. Россияне смогут выбрать наиболее практичный и экономически выгодный договор обязательного страхования. По словам Нилова, в данный момент такая опция не предусмотрена.

Кроме того, проект предполагает заключение договора ОСАГО, который бы мог действовать в отношении любого автомобиля, находящегося во владении страхователя, если он соответствует типу, категории и назначению транспортного средства, указанного в документе.

"Обладая данным страховым полисом, водитель будет вправе управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной страховом полисе", — сказано в пояснительной записке.

А при наличии доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного транспортного средства, категория которого совпадает с категорией автомобиля, указанного в договоре страхователя, такой страхователь будет вправе управлять транспортным средством без дополнительного внесения его в какой-либо страховой полис.

Помимо этого, на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность. При продаже транспортного средства и покупке автомобиля той же категории водителю не нужно будет менять полис и требовать от страховщика оставшуюся сумму страховой премии по прекращенному договору.