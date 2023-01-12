МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Страховая группа "Согаз" помогла ГУ МВД России по Москве выявить и привлечь к ответственности двух организаторов, на счету которых более 300 подставных ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе страховщика. Россиян предупредили об изменениях в водительском удостоверении с 1 марта

"Страховая группа "Согаз" оказала содействие ГУ МВД России по Москве в выявлении и привлечении к уголовной ответственности автоподставщиков Евгения Афанасьева и Евгения Самошина, на счету которых более 300 подставных ДТП", — отмечается в сообщении.

Как уточняет компания, в 2022 году в службу безопасности "Согаз" обратились представители восьми организаций, чьи водители стали жертвами этих мошенников. Также в компанию поступил ряд обращений по урегулированию убытков в результате ДТП с участием указанных лиц. Рассмотрев эти обращения, служба безопасности "Согаз" установила, что они умышленно создавали аварийные ситуации на перекрестках с круговым движением, используя дорогостоящие автомобили (преимущественно Bentley Continental).

"При этом в качестве так называемых виновников ДТП они выбирали производственные автомобили, явно принадлежащие коммерческим организациям. Действия злоумышленников были направлены на то, чтобы не только получить страховое возмещение от страховой компании, но и "стрясти" с "виновника" аварии якобы недополученную разницу между размером "причиненного" ущерба и страховой выплатой", — указали в страховой.

"По итогам мероприятий, проведенных "Согазом" совместно с Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, получены доказательства преступной деятельности Афанасьева и Самошина. На основании этих доказательств в отношении автоподставщиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, их задержали и заключили под стражу", — сообщили в "Согазе".