МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в 15 крупнейших российских регионах за 2022 год выросла на 19 процентов — до 7 781 рубля, в Москве – на 23 процента, до 10 437 рублей, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).

"В топ-15 крупнейших регионов РФ по количеству проживающих в них автовладельцев (в них в общей сложности проживает половина всех автовладельцев страны) средняя премия по ОСАГО выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 19% и составила 7 781 рубль против 6 538 годом ранее. При этом средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022 года выросла по сравнению с январем 2022 года на 28% из-за резкого роста цен на запчасти", — отметил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Подчеркивается, что в Москве, где проживает десять процентов автовладельцев, средняя премия по ОСАГО поднялась в 2022 году на 23 процента — с 8 515 до 10 437 рублей, а в области (шесть процентов) — с 7 255 до 8 719 рублей, увеличившись на 20 процентов. В Санкт-Петербурге, третьем по числу автовладельцев регионе (4,3 процента) рост составил 15 процентов — с 7 919 до 9 097 рублей. Кроме того, показатель увеличился в Татарстане (до 7 437 рублей), Красноярском (до 6 631 рубля) и Ставропольском (до 5 401 рубля) краях.

Меньше всего средняя премия выросла в Краснодарском крае (с 5 984 до 6 806 рублей) и Челябинской области (с 6 402 до 7 282 рублей). В этих регионах рост средней премии по итогам 2022 года составил 14%.

"Статистика свидетельствует, что рост средней премии по ОСАГО обусловлен резким ростом цен на запчасти, на стоимость которых приходится 60-70 процентов от всей страховой выплаты. В декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила уже 91 314 рубля, что на 28 процентов выше аналогичного январского показателя. При этом в основном рост средней премии сосредоточился в Москве и Московской области, что, вероятнее всего, вызвано большой долей иномарок в автопарке этих регионов", — прокомментировал Уфимцев.