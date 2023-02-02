МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страховые компании в прошлом году предоставили максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду почти трети российских водителей, сообщил Российский союз автостраховщиков. В российских автосалонах закончились Lada Vesta

Как уточняется, речь идет о более чем 15 миллионов россиян. Годом ранее этот показатель составлял 14,7 миллиона человек.

При этом скидку по полису в общей сложности получают почти 46 миллионов водителей или 92,5 процента автовладельцев, отмечается в сообщении.

Максимальный размер скидки за безаварийную езду до 1 апреля 2022 года составлял 50 процентов, а затем вырос до 54 процентов. Вступил в силу национальный стандарт к "картам спасения" для автомобилей

Что касается максимальной надбавки за аварийную езду, по итогам прошлого года ее получили 0,01 процента водителей или 4 202 человека, а в 2021 году – 7 353 человека.

Как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, действующая с апреля 2022 года система коэффициента бонус-малус дает автолюбителям экономический стимул, чтобы водить аккуратнее. "Мы надеемся, что по итогам 2023 года… количество людей, получающих скидку за аккуратную езду, возрастет" — добавил он.