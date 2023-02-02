МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в прошлом году, заявили РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Страховщики зафиксировали снижение числа угонов автомобилей в России

Согласно данным, частота угонов Hyundai Tucson достигла 0,43 процента, Mitsubishi Outlander – 0,17 процента, Kia Sorento – 0,14 процента. В число одних из самых угоняемых также вошли Hyundai Creta (0,09 процента), Honda CR-V (0,07 процента), Renault Sandero (0,08 процента), Kia Ceed (0,06 процента), а также Kia Rio (0,04 процента), Toyota Camry (0,03 процента) и Renault Duster (0,03 процента).

Кроме того, больше всего угоняли черные (28 процентов), белые (27 процентов) и серые (19 процентов) машины.

По словам аналитиков, частота угонов рассчитывается как число угонов в 2022 году у страхователей по автокаско с автомобилем определенной марки и модели, деленное на число полисов автокаско на эту же марку и модель, оформленных в этом году.

"Автомобили марок Hyundai и Kia традиционно фигурируют на первых позициях в списке угонов на протяжении последних лет. Эти бренды составляют очень высокую долю в российском автопарке легковых транспортных средств: по данным "Автостата", 5,47% приходится на Hyundai и 5,32% – на Kia. Это является одной из причин их востребованности на черных рынках сбыта запчастей и разборах", – заявил начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании "Согласие" Александр Коротин.

В целом в 2022 году компания "Согласие" выплатила владельцам угнанных машин почти 78 миллионов рублей. Из этой суммы свыше 60 процентов пришлось на Hyundai (30,2 процента) и Kia (30,9 процента).