МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страхователи по итогам прошлого года на 2,3% реже жаловались из-за проблем урегулирования убытков по ОСАГО по сравнению с годом ранее, говорится в сообщении Банка России. Промпредприятия не готовы инвестировать в импортозамещение, отметили в ЦБ

"В целом на проблемы, связанные с урегулированием убытков по ОСАГО, потребители в 2022 году жаловались реже — число таких обращений снизилось на 2,3%. Доступность ОСАГО поддержал запуск в апреле 2022 года перестраховочного пула", — отмечается в сообщении регулятора.

В то же время Банк России замечает, что был зафиксирован рост числа жалоб на страховщиков (на 30,2%, до 59,3 тысячи), который был вызван потоком шаблонных запросов об изменении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО, — их формировали платные сайты-посредники.

Ранее ЦБ сообщал, что к регулятору приходят однотипные жалобы на изменение коэффициента бонус-малус (КБМ) для автовладельцев: их присылают некие фирмы, которые предлагают водителям эту услугу за деньги. В этих жалобах есть только просьба проверить страховую историю, но нет главного — действующего договора ОСАГО, по которому применен некорректный КБМ. И поэтому для автовладельца такая жалоба бесполезна, исправить КБМ по ней невозможно. И человек редко получает ответ от фирмы-посредника, указал ЦБ.

Кроме того, регулятор указывает, что весной на треть выросло число жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности, из-за отсутствия запчастей и затягивания сроков ремонта, но с лета количество таких жалоб вернулось на уровень 2021 года.