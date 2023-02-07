МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку сведений о реальной стоимости запасных частей и актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и работ в рамках ОСАГО, сообщается на сайте союза. ЦБ зафиксировал уменьшение количества жалоб страхователей по ОСАГО

"На сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) начата публичная проверка перечня сведений о стоимости запасных частей и проектов актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и нормо-часа работ. Они должны использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО", — передаются в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Уфимцев напомнил, что действующие сейчас справочники вступили в силу 19 декабря. Он также отметил, что уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей таких производителей на рынке России. Частота обновления справочников, в свою очередь, позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла.

Отмечается, что публичная проверка справочников завершится 27 февраля.