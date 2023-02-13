МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности компании "СберСтрахование" на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба агентства. Fitch улучшило прогноз рейтинга Армении до позитивного

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ООО СК "Сбербанк страхование" на уровне ruAAА. Прогноз по рейтингу – стабильный", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рейтинг компании обусловлен высоким финансовым потенциалом "собственника компании, который также является ее ключевым посредником" и рыночной долей страховщика в 1,7% по итогам 2021 года, приводит "Эксперт РА" данные ЦБ РФ.

Кроме того, на рейтинге положительно сказывается диверсифицированный страховой портфель компании и высокие темпы прироста взносов: 55,1% за первые три квартала прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. С другой стороны, негативное влияние на рейтинг оказывает высокая доля расторгнутых договоров — 4,1% за тот же период.

По мнению аналитиков, страховщик обладает адекватным качеством управления. Позитивную оценку от агентства получили организация риск-менеджмента в компании и качество стратегического обеспечения. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает умеренно высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса и умеренно высокая доля расходов на ведение дела.

"СберСтрахование" — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2021 год составил 31,7 миллиарда рублей (по данным ОСБУ).