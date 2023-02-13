МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании "МАКС" до уровня ruAA- с уровня ruА+, со стабильным прогнозом, прогноз по рейтингу стабильный, говорится в пресс-службе агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "СберСтрахования" на уровне "ruAAA"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании АО "МАКС" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом", — говорится в пресс-релизе.

Повышение уровня рейтинга компании связано со снижением коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО с 81,7% за девять месяцев 2021 года до 73,4% за девять месяцев 2022 года, а также по страховому портфелю в целом с 62,2% до 57,6% за аналогичные периоды. Кроме этого, агентство отметило рост рентабельности капитала за январь-сентябрь с 2,5% до 23,3% в годовом выражении, рентабельности продаж — с 1,1% до 9,3%, рентабельности инвестиций — с 10,9% до 16,8% в годовом выражении.

АО "МАКС" – универсальная страховая компания, в соответствии с методологией "Эксперт РА" входит в первый размерный класс. По итогам девяти месяцев 2022 года компания собрала на 14,2% страховой премии больше, чем за девять месяцев 2021 года, — 11,9 миллиарда рублей, что оценивается позитивно.

Основными направлениями деятельности компании выступают ОСАГО (48,5% взносов за 9 месяцев 2022 года), страхование автокаско (17,9%) и ДМС (9,2%), что свидетельствует об умеренно низкой диверсификации страхового портфеля. В то же время географическая диверсификация находится на высоком уровне: страховщик имеет широкую филиальную сеть, наибольшая доля страховых взносов приходится на Москву – 39,2% за январь-сентябрь 2022 года. Клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании также высоко диверсифицированы.

Качество и диверсификация активов компании оцениваются позитивно. Показатели ликвидности и платежеспособности страховщика были позитивно оценены агентством. Качество перестраховочной защиты отмечено агентством как высокое. По мнению агентства, страховщик также обладает развитой системой риск-менеджмента: в компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит управление рисками, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту.

По данным "Эксперт РА", на 30 сентября 2022 года активы страховщика составили 22,4 миллиарда рублей, собственные средства – 6,9 миллиарда рублей, уставный капитал – 4 миллиарда рублей.