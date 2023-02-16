РСА: страховщики выплатили 7,68 миллиарда рублей по судебным решениям по ОСАГО в 2022 году
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские страховщики в прошлом году выплатили 7,68 миллиарда рублей в соответствии с судебными решениями по ОСАГО, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Всего по итогам 2022 года страховщики выплатили 7,68 миллиарда рублей по судебным решениям по ОСАГО, в том числе сумма основного требования (страховая выплата) составила 2,79 миллиарда рублей, а сумма накладных расходов (штрафы, пени, неустойки) оказалась в 1,7 раза выше и составила 4,89 миллиарда рублей", — отметил страховщики.
Согласно данным РСА, итоговая сумма выплат в 2021 году составила 8,16 миллиарда рублей. При этом показатель по основному требованию на 16 процентов превышал суммы 2022 года, а величины накладных расходов были почти равны.
Отмечается, что по итогам 2022 года доля судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной "автогражданке" составила 4,8 процента против 5,3 процента годом ранее. При этом отношение количества оплаченных судебных решений в рамках судебного производства к количеству оплаченных страховых случаев, не связанных с судебным производством, осталось на уровне прошлого года – три процента против 2,9 процента.
"Мы видим, что доля судебных решений продолжает снижаться. При этом настораживающим является то обстоятельство, что одновременно с этим снижением растет доля в судебных решениях штрафов, пеней и неустоек…", — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.
"Если в 2021 году на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду в целом по стране приходилось 1,5 рубля накладных расходов, то в 2022 году это значение составляет уже 1,7 рубля на каждый рубль страховой выплаты. Это может означать возросшую активность недобросовестных "автоюристов" в ряде регионов "красной" зоны. Например, в Приморском крае на рубль страховой выплаты по суду приходится почти 4 рубля накладных расходов", — добавил он.
https://1prime.ru/insurance/20230216/839824480.html