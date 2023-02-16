МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские страховщики в прошлом году выплатили 7,68 миллиарда рублей в соответствии с судебными решениями по ОСАГО, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА). ЦБ хочет расширить перечень попадающих под страхование кибберрисков случаев

"Всего по итогам 2022 года страховщики выплатили 7,68 миллиарда рублей по судебным решениям по ОСАГО, в том числе сумма основного требования (страховая выплата) составила 2,79 миллиарда рублей, а сумма накладных расходов (штрафы, пени, неустойки) оказалась в 1,7 раза выше и составила 4,89 миллиарда рублей", — отметил страховщики.

Согласно данным РСА, итоговая сумма выплат в 2021 году составила 8,16 миллиарда рублей. При этом показатель по основному требованию на 16 процентов превышал суммы 2022 года, а величины накладных расходов были почти равны.

Отмечается, что по итогам 2022 года доля судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной "автогражданке" составила 4,8 процента против 5,3 процента годом ранее. При этом отношение количества оплаченных судебных решений в рамках судебного производства к количеству оплаченных страховых случаев, не связанных с судебным производством, осталось на уровне прошлого года – три процента против 2,9 процента.

"Мы видим, что доля судебных решений продолжает снижаться. При этом настораживающим является то обстоятельство, что одновременно с этим снижением растет доля в судебных решениях штрафов, пеней и неустоек…", — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

"Если в 2021 году на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду в целом по стране приходилось 1,5 рубля накладных расходов, то в 2022 году это значение составляет уже 1,7 рубля на каждый рубль страховой выплаты. Это может означать возросшую активность недобросовестных "автоюристов" в ряде регионов "красной" зоны. Например, в Приморском крае на рубль страховой выплаты по суду приходится почти 4 рубля накладных расходов", — добавил он.