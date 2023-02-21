МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ДТП, повреждения автомобиля предметами при движении и наезд на них, а также на людей и животных стали самыми частыми случаями, повлекшими выплаты по каско в 2022 году, угоны же занимали не более 2% от всего числа случаев, рассказали РИА Новости крупнейшие российские страховщики. ЦБ сообщил о росте объема взносов по ОСАГО

Доля тотальных повреждений, когда нецелесообразно восстанавливать автомобиль, также невелика. А наиболее частые небольшие повреждения были связаны с бамперами, крыльями и стеклами. Однако не обошлось и без многомиллионных потерь, которыми поделились эксперты.

"Самым распространенным страховым случаем у клиентов с полисами каско ПАО СК "Росгосстрах" в 2022 году традиционно стали классические дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких автомобилей — на них приходится 31,6% обращений от клиентов и 53,2% объема страхового возмещения", — отмечает директор департамента выплат "Росгосстраха" Александр Казимов.

Клиенты "СберСтрахования" в 2022 году чаще всего обращались с заявлениями по каско из-за повреждения авто в ДТП (71%) и из-за падения посторонних предметов (24%), например, при движении из-под впереди едущей машины вылетел камень и разбил стекло, также делится данными директор проектов "СберСтрахования" Павел Бородин.

"С противоправными действиями третьих лиц связаны 4% заявлений. Например, появление царапин или трещин на бампере транспортного средства, находившегося на стоянке. На остальные риски, в том числе угон, приходится 1% обращений. В январе 2023 года статистика аналогичная", — добавляет он.

Вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов также отметил, что по частоте обращений 36,9% случаев от общего числа приходится на столкновение с другими транспортными средствами, 23,6% — на повреждение транспортного средства (ТС) посторонними предметами при движении (чаще всего, камнем из-под колес другого), 17,5% — наезд на предметы, животных, людей и почти такая же частота у повреждения на стоянке (14,2%).

ТОТАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

В то же время, по оценке эксперта, выплаты из-за тотальных повреждений, когда автомобиль не подлежит восстановлению, происходят довольно редко. Страховщики рассказали о работе автоматизированной системы по ОСАГО

"Если оценивать тяжесть повреждений автомобиля после страхового случая, наиболее частый тип страхового случая – "Столкновение с другим транспортным средством" — заканчивается тотальными повреждениями (то есть таким, после которых ремонт экономически нецелесообразен) в 4% случаев", — говорит Сергей Демидов из компании "Ренессанс страхование".

"При "Наезде на предметы" вероятность тоталя 2%… "Опрокидывание, падение ТС, непреднамеренный съезд с дорожного полотна" заканчивается тоталем в 13% случаев. Но в целом таких случаев чуть более 1% от всех происшествий. Самые опасные с точки зрения реализации тоталя случаи – возгорание ТС при движении или на парковке: вероятность тотальных повреждений более 30%, но в целом такие случаи крайне редки и происходят менее чем в 0,1% случаев", — добавляет он.

По его словам, оставшиеся достаточно распространённые страховые случаи – "Повреждение предметами при движении" и "Повреждение на стоянке" (в сумме более трети от страховых случаев) тоталем практически никогда не заканчиваются, риск составляет сотые процента.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ 2022 ГОДА

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Как рассказал старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев, московская компания застраховала в "РЕСО-Гарантия" в апреле 2022 года автомобиль Porsche Cayenne. Летом водитель оставил автомобиль на платной парковке и зашел в торговый центр на 40 минут, а возвратившись, не обнаружил его.

"Камеры зафиксировали момент хищения, но, к сожалению, автомобиль и преступник до сих пор разыскиваются. РЕСО-Гарантия выплатила страхователю полную страховую сумму. Кроме того, клиент дополнительно включил в полис каско риск GAP, предусматривающее гарантированное сохранение стоимости автомобиля (покрывает износ автомобиля при выплате возмещения при хищении или "тотальном" ущербе). Выплата составила 16 миллионов 420 тысяч рублей", — говорит он.

Самая крупная выплата по риску "ущерб" в 2022 году составила около 18,6 миллиона рублей. Авария с участием застрахованного в "РЕСО-Гарантия" автомобиля марки Mercedes-Maybach S произошла в сентябре в Тверской области. Водитель не сориентировался в вечернее время на незнакомом Т-образном перекрестке – дорога вела налево либо направо, а водитель направил автомобиль прямо, совершил экстренное торможение и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. После осмотра эксперты признали, что восстановлению машина не подлежит, добавил Яковлев.

Бородин из "СберСтрахования" рассказывает, что самая крупная выплата за 2022 год по каско была произведена в декабре. Тогда в аварии пострадал автомобиль Volvo FH-TRUCK 6x2. "СберСтрахование" выплатила клиенту 18,2 миллиона рублей. Также крупные выплаты были произведены в июле и августе прошлого года за пострадавшие в ДТП Porsche 911 Carrera 4S и Porsche Cayenne. Тогда компания оплатила ремонт на 10 миллионов и 6,8 миллиона рублей, соответственно.

В январе 2023 года самая большая выплата была произведена за поврежденный в аварии FoxTank, сумма компенсации составила 4,5 миллиона рублей, добавляет он.

СК "Абсолют Страхование" выплатила клиенту 7,3 миллиона рублей по каско в 2022 году за конструктивную гибель автомобиля Mercedes-Benz S. На втором месте в рейтинге компании выплата по каско в размере 6,1 миллиона рублей по страховому случаю, связанному с ДТП, в которое попал Lamborghini Urus.

У "Совкомбанк Страхования" самые крупные выплаты в 2022 году были связаны с грузовиками. Так, 7,4 миллиона рублей было выплачено клиенту из Башкирии за поврежденный грузовик Skania. В июне 2022 года на трассе Тюмень-Омск водитель грузовика двигался по своей полосе движения, как вдруг ему навстречу вылетел легковой автомобиль, произошло ДТП и автомобили столкнулись.

А клиенту из Новосибирской области было выплачено 7,2 миллиона рублей за ущерб, причиненный его автомобилю третьими лицами. Застрахованный грузовой автомобиль FAW находился в городе Киселевск, когда неизвестное лицо осуществило поджог. Страховой случай произошел в октябре 2022 года, добавили в компании.

В "Росгосстрахе" рассказали, что среди самых серьезных выплат в 2022 году можно отметить возмещение в размере более чем на 5,7 миллиона рублей, которое получил клиент из Тюменской области за поврежденный Porsche 911, а вот по договорам каско самые маленькие выплаты в 2022 году составили 700 и 770 рублей — за полировку царапин на багажнике Lada Granta в Костроме и левом крыле Lada X-Ray в Нижегородской области соответственно.