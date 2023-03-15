МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году на фоне резкого подорожания автозапчастей выросли на 21,1% относительно показателя годом ранее, до 273,1 миллиарда рублей, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. Дилеры предрекли рост российского авторынка на 14 процентов в 2023 году

"В 2022 году продолжился рост рынка автострахования, в основном за счет роста сборов в сегменте ОСАГО. Темпы прироста взносов по обязательному автострахованию достигли 21,1% (+18,6 п.п. за год), объем рынка составил 273,1 миллиарда рублей. Рост обязательного автострахования произошел на фоне достаточно стабильного числа заключенных договоров. В условиях резкого подорожания запчастей страховщики были вынуждены повышать стоимость страховок", — указывается в обзоре ЦБ.

"Расширение коридора базового тарифа позволило обеспечить справедливое ценообразование и сохранить возможность при продаже полисов ОСАГО учитывать индивидуальные характеристики водителей и владельцев транспортных средств, дифференцируя стоимость продукта для страхователей с разным уровнем риска", — поясняется там же.

Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами за год выросла менее чем на 1 тысячу рублей, до 6,6 тысячи. Существенно выросли общие выплаты по ОСАГО – на 11,3%, до 159,8 миллиарда рублей. Это произошло как за счет роста числа страховых случаев, так и в связи с увеличением возмещения. Средняя страховая выплата выросла более чем на 3 тысячи рублей, до 70 тысяч. Россияне начали активно скупать премиальные автомобили

"Основной рост выплат по ОСАГО в 2022 году пришелся на выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевших. Объем выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших снизился в результате уменьшения числа погибших и пострадавших в ДТП в 2022 году", — отмечается в обзоре.

"В целом на проблемы, связанные с урегулированием убытков по ОСАГО, потребители в 2022 году жаловались реже – число таких обращений снизилось на 2,3%. Доступность ОСАГО для молодых и неопытных водителей, владельцев такси и каршеринговых автомобилей, а также водителей, которые уже не раз были виновниками аварий, поддержал запуск в апреле 2022 году перестраховочного пула, членами которого должны быть все страховщики, осуществляющие этот вид страхования", — добавляет ЦБ.