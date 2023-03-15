МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков по каско в 2022 году выросли на 7,6% относительно показателя годом ранее, до 222,8 миллиарда рублей на фоне роста числа договоров, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. Сборы по ОСАГО выросли в 2022 году на фоне подорожания запчастей

"Темпы прироста сборов по страхованию автокаско в 2022 году, напротив, замедлились – до 7,6% год к году… Объем взносов составил 222,8 миллиарда рублей. Росту рынка способствовало расширение клиентской базы за счет как розничных, так и корпоративных клиентов. При этом увеличение числа заключенных договоров произошло, несмотря на снижение продаж новых автомобилей", — указывается в обзоре ЦБ.

"Такая динамика была связана с ростом продаж недорогих программ мини-каско (риски по таким программам ограничены, и чаще всего за выплатой или ремонтом можно обратиться только при условии, что водитель не является виновником ДТП). Автовладельцы стали опасаться нехватки страхового возмещения по ОСАГО в условиях подорожания запчастей. Их стремление обезопасить себя от подобных рисков способствовало повышению спроса на усеченные программы страхования автокаско", — поясняется там же.

Таким образом, число клиентов страховщиков росло в том числе за счет владельцев подержанных автомобилей, которые ранее не предъявляли спроса на страхование автокаско. Кроме того, страховщики выводили на рынок программы автокаско, заменяющие гарантии от производителей, обобщают эксперты ЦБ.

"В результате средняя премия по страхованию средств наземного транспорта снизилась (-3,5% год к году, до 36,8 тысячи рублей в 2022 году), несмотря на увеличение стоимости автомобилей и запчастей. Объем выплат по автокаско в 2022 году вырос на 11,2% год к году. Этому во многом способствовало повышение цен автозапчастей на фоне их дефицита, что оказало влияние на рост средней страховой выплаты. Число страховых случаев при этом практически не изменилось", — отмечается в обзоре.