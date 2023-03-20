МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратится в регионы, чтобы получить доступ к городским камерам наблюдения, пишут "Известия". Мошенники придумали фишинговую схему с продажей импортных машин

Как сообщил изданию вице-президент ВСС Сергей Ефремов, сейчас участники рынка могут официально получать информацию с видеокамер в 20 субъектах, и необходимо распространить эту практику на всю страну.

Это, как рассчитывают страховщики, поможет выявлять случаи мошенничества и ускорит рассмотрение обращений граждан по страховым случаям.

ВСС обратится к главам регионов и с каждым из субъектов будут заключаться соглашения о предоставлении информации по отдельным запросам участников рынка. Речь идет не только о дорожных камерах, но и других городских — уличных, подъездных. Он рассчитывает, что новая система может заработать уже в 2023 году.

Сейчас управление внутренних дел (УВД) часто выступает против предоставления таких сведений, объясняя это защитой персональных данных граждан. Однако компаниям нужна только информация о транспортном средстве и месте аварии, подчеркнул вице-президент ВСС.

В крупнейших страховых компаниях поддержали инициативу. Сейчас доступ к камерам предоставляют только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке — там, где действует пилотный проект, рассказала заместитель гендиректора по урегулированию убытков, сервису и административным вопросам "Зетта Страхования" Наталия Ведмедь.

Если возникают подозрения в мошенничестве, для получения доступа в других регионах можно обратиться в МВД, но это долгий и сложный процесс, отметили в "РЕСО-Гарантии". Выдавать эти сведения сторонним коммерческим организациям нецелесообразно и может снизить уровень безопасности системы, считают в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Видеозапись позволяет выявлять случаи мошенничества, а также многие нарушения, например оформление ОСАГО после аварии, подмену участника ДТП и другие, сообщил заместитель гендиректора по защите активов компании "Ингосстрах" Александр Гуляев.

Эксперты инициативу поддержали. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин подчеркнул, что предоставление доступа к камерам может привести к некоторым рискам, однако они вряд ли значительны. Кроме того, это поможет бороться с мошенничеством.