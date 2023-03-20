МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Согаз" по итогам 2022 года возглавил рэнкинг "Эксперт РА" по совокупному объему страховых премий с долей на рынке 15,8%, "Сбербанк страхование жизни" (8,5%) занял второе место, а "Ингосстрах" (8,4%) поднялся на третье, говорится в сообщении рейтингового агентства. "Ингосстрах — Инвестиции" вышла на китайские биржи

Как следует из данных "Эксперта РА", в 2021 году "Ингосстрах" занимал четвертое место по совокупному объему страховых премий, на которое теперь переместилась компания "АльфаСтрахование". Позиции "Согаза" и "Сбербанк страхование жизни" в 2022 году сохранились на уровне 2021 года.

"По итогам 2022 года лидерами по совокупному объему собранных страховых премий (здесь и далее с учетом входящего перестрахования) стали Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (доля на рынке 15,8%), Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" (8,5%), Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" (8,4%)", — отмечается в сообщении.

В сегменте добровольного страхования лидируют "Согаз", "Сбербанк страхование жизни" и "АльфаСтрахование-Жизнь". Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования – "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование". В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам 2022 года вошли "Сбербанк страхование жизни", "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Страховая компания Согаз-Жизнь".

Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования, уточняют в "Эксперт РА".