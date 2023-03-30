МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские мужчины примерно в два раза чаще женщин страхуют свои автомобили по каско, однако средняя стоимость полиса у женщин выше за счет покупок дополнительных опций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных страховых компаний. Автоэксперт рассказал, чем опасен непрогретый асфальт весной

"В розничном портфеле автокаско компании "Зетта Страхование" 64% договоров приходится на долю мужчин, но средняя стоимость полиса у женщин на 3% выше за счет расширенного набора сервисов. При этом средняя стоимость полиса каско у водителей-мужчин составляет примерно 48,5 тысячи рублей, а у женщин 50,2 тысячи рублей", — сказал директор по развитию бизнеса в автостраховании "Зетта Страхование" Виктор Плетников.

"В нашем портфеле договоров по полному каско только треть страхователей (32%) — женщины. То есть мужчин, страхующих каско в "Росгосстрахе", вдвое больше. При этом размер премии за полис у женщин в среднем на 10% выше, чем у мужчин", — также рассказала директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.

В страховом доме ВСК доля женщин с полисами каско 33%, мужчин – 67%; средняя премия у женщин составляет 32,7 тысячи рублей, средняя премия у мужчин – 27,4 тысячи рублей.

В компании "Совкомбанк Страхование" на мужчин-страхователей приходится 61% полисов, на женщин – 39%. По данным страховщика, в 2022 году женщины в среднем платили за полис 46,3 тысячи рублей, мужчины – 44,5 тысячи рублей.

ДЕНЬГИ ЗА РИСКИ

Как отмечает Плетников из "Зетта Страхование", в соответствии с данными компании, женщины чаще приобретают полисы с расширенным набором рисков и дополнительными опциями. Как правило, они включают в страховое покрытие такие сервисы, как выезд аварийного комиссара, помощь на дорогах, защита жизни и здоровья. Мужчины обычно ограничиваются стандартным набором рисков, добавляет он.

Руководитель направления по развитию автострахования компании "Абсолют Страхование" Ольга Асташкина также замечает, что женщины чаще приобретают такую опцию, как "техническая помощь на дороге", поскольку даже пробитое колесо становится проблемой для представительницы слабого пола.

"Ведь для того чтобы поставить запаску, нужно приложить определенные усилия. Не каждая женщина умеет пользоваться домкратом или ловко откручивать болты. Да и силы нужны, чтобы поднять колесо. И это уже не говоря о возможных неисправностях автомобиля в пути. Женщине можно не разбираться в причине поломки и не искать в состоянии стресса сервис, где ей быстро помогут, если машина сломалась и ехать дальше не может", — добавляет она. В Российском союзе автостраховщиков назвали главных виновников ДТП

В то же время Федорова из "Росгосстраха" считает, что делать выводы о том, что женщинам приходится платить больше именно в силу своего пола, не стоит — тарификация по каско строится комплексно, исходя из данных всех водителей, допущенных к управлению. А в полисе, как правило, указаны члены семьи страхователя обоего пола.

"О том, что женщины в большей степени склонны выбирать полное покрытие, тоже не скажешь. Если посмотреть на полисы с франшизой, то есть когда клиент ради снижения премии соглашается взять на себя часть расходов по возмещению ущерба, то пропорция по соотношению мужчин и женщин среди страхователей не меняется", — добавляет она.

По мнению старшего управляющего продуктом по автострахованию департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павла Яковлева, на этот вопрос — кто платит больше — сложно дать корректный ответ, так как в данном случае нельзя ориентироваться только на страхователя или собственника транспортного средства. К примеру, автомобилем может владеть жена, однако водителем в полис вписан ее муж, то есть чисто технически жена является владелицей автомобиля, но все решения принимает муж.

Тем не менее, при расчете премии разница в КВС (коэффициент или соотношение возраста и стажа) для мужчин и для женщин действительно присутствует, особенно она ощутима среди водителей с небольшим стажем, замечает эксперт. Для женщин КВС меньше, чем для мужчин, так как женщины с небольшим стажем по статистике реже попадают аварии, а вот для более опытных водителей обоих полов разница практически отсутствует.