МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Схему страхования автогражданской ответственности надо сохранить, чтобы избежать возврата в "лихие 90-е", считает глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Путин рассказал о мерах поддержки отечественного автопрома

"В 2022 году выросла стоимость полиса ОСАГО для всех автовладельцев, даже для тех, кто показал безаварийную езду. В прессе периодически звучит призыв отменить ОСАГО. Мы считаем, что какой-то механизм должен быть, чтобы избежать возврата в "лихие 90-е" с автоподставами, "выбиванием" денег и снижением безопасности на дорогах", — сказал он.

Кутепов отметил, что когда речь идет об ОСАГО, возникает вопрос, как сохранить доступность тарифов для населения и при этом сделать страхование безубыточным для страховых компаний. В противном случае при повышении тарифов население начнет отказываться от оформления полисов ОСАГО.

"Учитывая снижение уровня доходов, несовершенство государственного контроля и низкие штрафные санкции, такой соблазн сейчас достаточно велик. Автолюбителю дешевле несколько раз в год заплатить штраф 800 рублей, чем покупать полис. С другой стороны, судебная практика указывает на то, что даже наличие полиса не решает проблем для водителей. Поэтому здесь стоит вопрос и баланса стоимости полиса, и качества, и оперативности оказания услуги при ДТП", — пояснил сенатор.

Кроме того, он считает правильным обсудить, какие еще меры могут снизить стоимость полиса, например, для автомашин, которые используются редко, в частности, только летом для поездок на дачу, и имеют небольшой пробег. Число застрахованных по каско подержанных автомобилей выросло в два раза

По словам законодателя, для молодых водителей стоимость полиса может составить порядка 20 тысяч рублей в год. Страховым компаниям невыгодно оказывать такой вид услуг, и они идут на всякие ухищрения, чтобы избежать заключения договора или навязывают пакетный продукт.

"Особенно остро встал вопрос дисбаланса после появления дефицита импортных запасных частей и существенного роста их стоимости. По некоторым оценкам рост составил порядка 30-50% в зависимости от запчасти", — сказал Кутепов.

Он привел данные автотранспортных предприятий, по которым запасная часть, которая ранее стоила 50 тысяч, сейчас стоит около 400 тысяч.

В таких условиях появляются сложности при восстановительном ремонте; не компенсируются реальные расходы на ремонт транспортных средств при страховом возмещении в форме страховой выплаты; появляются трудности при оформлении полиса ОСАГО онлайн, кроме того, и офлайн нужно еще постараться найти страховую компанию, которая готова заключить договор, отметил парламентарий.