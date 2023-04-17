МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. "СберСтрахование" застраховала по каско и ОСАГО автопарк "Ситидрайва" на 3,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении страховой компании. YandexGo в Узбекистане запустил программу страхования

"СберСтрахование" и "Ситидрайв" достигли договорённости по страхованию автопарка каршеринга. "СберСтрахование" будет обеспечивать защитой по каско и ОСАГО машины "Ситидрайва". На данный момент уже застрахованы более 1 тысячи новых автомобилей марок Chery, JAC, EXEED, Geely, Volkswagen на общую сумму 3,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Договор каско защищает машины клиента от наиболее распространённых рисков: ДТП, угона, стихийных бедствий и других. Уточняется, что объём покрытия по каско составляет 2,2 миллиарда рублей, по ОСАГО — 1 миллиард рублей.

"До конца апреля под защиту "СберСтрахования" поступят ещё 550 новых автомобилей оператора", — приводятся в сообщении слова директора розничного страхования "СберСтрахования" Дмитрия Пурсанова.