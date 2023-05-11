МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Мишустин предложил пересмотреть стоимость ОСАГО для электромобилей

"Мы недавно проанализировали, как в 2022 году изменилась цена полиса ОСАГО при его оформлении на новый срок для аккуратных и опытных водителей, у которых стаж вождения больше трех лет и коэффициент "бонус-малус" меньше единицы, то есть у них давно не было аварий. На эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО физическим лицам", — рассказал он.

"Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", — добавил Смирнов.

При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска.

"Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", — уточнил Смирнов.

"Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", — сказал он.

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