МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Наибольшее число жалоб россиян на банки связано с возвращением части стоимости страховки при досрочном полном погашении кредита, рассказал в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. Минсельхоз увеличил лимиты субсидий на льготные кредиты

"Первая тема по количеству жалоб на банки связана с возвращением части стоимости страховки при досрочном полном погашении кредита. Еще одна проблема по числу обращений к нам: банки берут огромную комиссию за подключение к программе коллективного страхования (когда страхователем является банк, а заемщик включается в договор в качестве застрахованного лица)", — сказал он в рамках прошедшего XI Петербургского международного юридического форума.

Воронин пояснил, что эта комиссия в разы больше самой страховой премии, уплачиваемой банком страховщику за страхование конкретного заемщика. Все это ложится на человека, а когда он досрочно погашает кредит, эта комиссия ему не возвращается. Таким образом, вы думаете, что покупаете страховку за определенную сумму, а на самом деле только часть приходится на страховку, а остальное — на комиссию, подчеркнул он.

"Все эти вопросы сложно решать, но в рамках имеющихся возможностей мы их решаем и взаимодействуем с Банком России", — сказал главный финансовый уполномоченный.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на ria.ru.