МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Инициатива снизить стоимость страховки для ряда российских автомобилей может простимулировать спрос и на машины отечественного производства, и на покупку страховки, рассказал RT директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник. В ЦБ оценили пользу от подключения дорожных камер к проверке ОСАГО

Тем не менее, по его словам, в случае принятия предложение никак не скажется на средней цене полиса ОСАГО в стране.

"Дело в том, что аварийность на дороге слабо зависит от типа транспортного средства. Основной фактор — тип водителя, который управляет автомобилем, так как страхуется именно ответственность автовладельца. Тем не менее, автопарк российского производства ежегодно стареет. По нашим данным, каждый третий расчет стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет. Количество отечественных машин в возрасте от 15 до 20 лет постоянно растёт", — сказал эксперт.

Он уточнил, что снижение стоимости страховки у одной категории клиентов обязательно приведет к повышению стоимости у другой.

"Если подобную инициативу начнут реализовывать, то часть клиентов может потенциально получить скидку в размере от пяти до десяти процентов от цены полиса ОСАГО. При этом другая часть покупателей получит аналогичную надбавку при оформлении страховки", — отметил Крайник.