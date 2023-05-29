МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ЕАЭС удалось нивелировать влияние санкций, заявили в Минске

Данная компания создается для реализации совместных кооперационных проектов и инвестиций Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и улучшения взаимной и внешней торговли стран-участниц.

Доходы, имущество и другие активы ЕПК, а также операции и сделки, осуществляемые компанией в соответствии с соглашением и ее уставом на территориях государств-участников, освобождаются от налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением платы за конкретные виды обслуживания.

Решение о создании ЕПК было принято летом прошлого года, а ее учредителями выступают все страны ЕАЭС. Уставный капитал компании определен в 15 миллиардов рублей. В ЕПК создается резервный фонд в размере 15% ее уставного капитала для покрытия ее убытков, погашения облигаций компании и выкупа долей в случае отсутствия иных средств. Помимо резервного, компания вправе создавать и другие фонды.

Каждый учредитель должен оплатить свою долю участия в уставном капитале ЕПК. Согласно пояснительной записке, финансирование расходов по оплате доли РФ в уставном капитале компании в размере 6,75 миллиарда рублей в течение 2023-2025 годов будет осуществлено за счет средств, предусмотренных Минфином России в федеральном бюджете.

Ранее в мае на заседании Госдумы замглавы Минфина России Тимур Максимов сообщил, что создание компании и начало ее операционной деятельности запланировано на 2023 год и зависит от завершения всеми государствами-участниками процедур ратификации. По его словам, страны сейчас находятся в процессе ратификации соглашения об учреждении, а в Белоруссии ратификация уже завершена.