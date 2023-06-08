МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цены на страхование ответственности таксистов перед пассажирами может достичь 52 копейки за поездку после принятия соответствующего закона, сообщили во Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Правительство ввело ограничения на время работы водителей такси

Депутат Дмитрий Гусев ранее в июне рассказал о предложении "Общественного Совета по развитию такси" провести парламентские слушания по поводу возможного введения допстрахования в отрасли касательно законопроекта от 17 октября 2018 года.

"Затраты на приобретение полисов страхования ответственности перевозчика перед пассажирами для такси составят 52 копейки на поездку, следует из расчетов Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Возмещение по такому полису за вред жизни, здоровью или имуществу каждого пассажира составляет до 2 миллионов рублей", — сказал президент ВСС Евгений Уфимцев.

По его словам, в данный момент пассажир такси при аварии может рассчитывать лишь на возмещение по ОСАГО. Лимит такого возмещения за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей, что в четыре раза ниже возмещения по закону о страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. Кроме того, в ряде случаев пострадавшему в ДТП пассажиру такси такая выплата не может быть произведена в силу законодательства.

Так, согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 1079 ГК РФ, вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. Таким образом, лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты возмещения если докажет, что вред причинен не по его вине, уточняют в ВСС.

То есть если вред пассажиру такси причинен в результате столкновения двух автомобилей и водитель такси не виновен в аварии, выплата пассажиру по ОСАГО произведена быть не может. В то же время, закон о страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами защищает пассажиров и в таких ситуациях, поясняют там же.